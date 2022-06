Parisi, ag. FIFA: “Un sostituto per Koulibaly? Senesi del Feyenoord”

L’agente Fifa, Fabio Parisi, ha parlato oggi ai microfoni di Febbre a 90, sulle frequenze di Vikonos Web/Radio Tv, in merito alla situazione rinnovo per Koulibaly. “Koulibaly? Dipende dalle offerte che arriveranno al Napoli: se arriva quella giusta, il presidente De Laurentiis l’accetterà e il giocatore sarà ceduto. Altrimenti resterà in azzurro fino alla scadenza. Un rinnovo? Anche qui, dipende dall’ingaggio”. Se davvero il difensore centrale andrà via, il Napoli dovrebbe puntare su questo sostituto: “Senesi del Feyenoord sarebbe un’alternativa interessante? Direi di sì: il giocatore è forte, è stato certamente monitorato anche se non credo sia l’unico. Giuntoli e Micheli conoscono benissimo il mercato. Il Napoli comunque lo conosce, è giovane, argentino dal passaporto comunitario, anche se le botteghe olandesi sono un po’ care”.