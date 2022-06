Non solo Gaetano, c’è un connazionale del Matador per sostituire Demme

Una stagione con più bassi che alti quella donna Diego Demme, l’italotedesco de Napoli scivolato dietro nelle gerarchie di Luciano Spalletti nell’ultima annata. Secondo Rai Sport, ci sarebbe Nahitan Nandez nelle idee di Giuntoli per sostituire Demme il prossimo anno, una soluzione low cost che al Napoli è sempre piaciuta. Nandez, infatti, è un vecchio pallino del club azzurro, un affare però mai concretizzato con il Cagliari. Con i sardi retrocessi, ora Nandez può essere una vera occasione di mercato per il Napoli e per completare il pacchetto in mediana. Fonte. mattino.it