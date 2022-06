“Mundo deportivo” scrive di interessi dalla Spagna per Deulofleu

Una telefonata qualche giorno fa per chiedere informazioni, poi il silenzio. Anche la Real Aociedad sta pensando a Gerard Deulofeu, che per il momento ha messo in standby gli spagnoli perché aspetta il Napoli, ma che valuta fortemente anche il ritorno in Liga. Se, infatti, il Napoli non dovesse accelerare nei prossimi giorni, allora la Real Sociedad farà il suo passo. Con l’Udinese c’è già stato uno scambio di informazioni e il calciatore giocherebbe in Europa, che resta il primo obiettivo. Secondo Mundo Deportivo, sullo sfondo c’è anche il Villarreal. Fonte: Il Mattino