Mercato – Fabian, due dalla Premier, il Barcellona ha chiamato per KK

Alla ‘Domenica Sportiva Estate’ si parla di mercato. Quello di casa Napoli è affrontato da Ciro Venerato, esperto Rai. In merito alle probabili uscite ha detto: “Per quanto riguarda Fabian Ruiz, che dovrebbe andar via, sono interessate Arsenal e Manchester United. Capitolo a parte, Koulibaly – Il Napoli ha avuto una telefonata due settimane fa dal Barcellona che ha manifestato interesse, ma al momento il club catalano non ha i mezzi economici. Juve e Chelsea sono in agguato, ma ad oggi il Napoli non ha avuto comunicazioni, l’agente chissà”.