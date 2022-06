La Marca, avvocato: “Condivisibili le ragioni del ricorso di De Laurentiis”

, programma radiofonico in onda su, è intervenuto, avvocato ed esperto in diritto sportivo, che ha parlato del ricorso della famiglia De Laurentiis per la multiproprietà: “ricorrerà al. A differenza dei precedenti due gradi di giudizio, questo si differenzia essendo un organo esofederale e che costituisce, nelle materie in cui non è riconosciuta la competenza esclusiva della giustizia sportiva, ‘‘ per proseguire il giudizio dinanzi alla giustizia amministrativa – ordinaria. Condivisibili appaiono le ragioni della famigliache ha investito nelprima della modifica dell’art 16 bis delle(la quale ha effetto retroattivo), consapevole che prima della suddetta modifica solamente la partecipazione alla stessa categoria avrebbe costretto a cedere una delle due proprietà, mentre, allo stato attuale delle cose, entro 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza della Stagione Sportiva 2024/2025. Ovviamente di ciò ne sono informati i potenziali acquirenti e questo andrà ad influire notevolmente sul prezzo di vendita di una delle proprietà, nonostante gli enormi investimenti portati avanti, soprattutto adove, dopo tanti anni difficili, grazie all’intervento della famigliaè ritornata nel calcio che conta potendo fare affidamento su una proprietà solida e seria“. Anche l’ indice di liquidità al centro del suo intervento: “Ilha accolto il ricorso dellacontro lasul tema indice di liquidità, che pertanto non sarà vincolante per l’iscrizione al prossimo campionato. La pronuncia delè molto interessante, visto che non si discute nel merito la misura, ma le tempistiche riguardanti la sua introduzione e suoi effetti retroattivi.”