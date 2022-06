In azzurro “è chiuso”, ma in serie A ci sono 3 club su Petagna

Quest’anno non è stato molto utilizzato, “chiuso” da Osimhen e Mertens, per la prossima stagione non si sa molto. Andrea Petagna ha comunque mercato. Dal Napoli non sarebbe arrivato alcun segnale, per cui, in linea di massima dovrebbe essere uno dei “confermati” ma, si sa, durante il calciomercato tutto può succedere, anche perchè come detto, ci sono club interessati al centravanti ex Spal. Stando a quanto scrive oggi La Gazzetta dello Sport, a parte la Samp che da molto lo ha messo nel mirino, su di lui ci sarebbero anche gli occhi di Monza e Torino.