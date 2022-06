Il sostituto di Demme sarà un ex giocatore del Napoli Primavera

Il Napoli cercherà prima di vendere e poi acquistare, com’è nella politica di mercato del club azzurro, ma potrebbe esserci una novità per il centrocampo. Secondo le pagine de “il Mattino”, Demme è tra i papabili a partire per questa sessione estiva, il sostituto è in casa. Si tratta di Gianluca Gaetano che nella stagione alla Cremonese ha ricoperto il ruolo di centrocampista centrale e con ottimi risultati. Il classe 2000 di Cimitile verrà valutato a Dimaro-Folgarida, sede del primo ritiro e si capirà quale ruolo eventualmente possa rendere al meglio. Non come trequartista, perchè in caso di probabile partenza di Mertens, si andrà su altri profili.

La Redazione