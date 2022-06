Gallo, giorn.: “Koulibaly e Ospina? Servirebbe una chiarezza di intenti col presidente”

Massimiliano Gallo, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “Secondo me per comprendere la posizione di Spalletti bisogna tornare alla scorsa stagione. Cioè riflettendo su quello che ha subito Spalletti dopo non aver vinto lo scudetto. Ha portato la squadra a lottare per lo scudetto fino a poche giornate dalla fine ed è stato contestato. Spalletti si è visto esposto e quindi ora tende a tutelarsi perché questa è una piazza strana. La modalità non mi è piaciuta, però è difficile non essere comprensivi nei suoi confronti. Koulibaly e Ospina? Innanzitutto servirebbe una chiarezza di intenti col presidente perché tutto si può fare, ma gli obiettivi devono essere commisurati con la qualità della rosa. Sembra sempre che siamo una squadra che debba galleggiare al centro classifica, mentre negli ultimi anni il peggiore piazzamento sia stato il 7º posto. Parliamo di Inter e Juventus, mentre il Napoli ha preso Kvaratskhelia che è uno dei giovani più promettenti a livello europeo, più un terzino sinistro. La squadra non si è indebolita. Spalletti via? Non lo so, certamente è una situazione strana. È brutta una prospettiva di cominciare una stagione da separati in casa. I rapporti con De Laurentiis non sono idilliaci. Tutto può succedere, in genere Napoli non è mai una piazza da rivoluzione con De Laurentiis, ci dovrebbero essere solo le dimissioni anche perché Spalletti guadagna anche tanto. Mi aspettavo una stagione che potesse cominciare in maniera diversa”.