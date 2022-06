Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, si gode le vacanze dopo gli impegni in nazionale e aspettando di partire per il ritiro di Dimaro. “Sarà la sua stagione, quella in cui imporsi dopo i primi anni da giovane in apprendistato. Eljif Elmas nel frattempo si prepara in vacanza, scalando le Sar Mountains in Macedonia nel Nord con gli amici, prima di ritrovarsi a Dimaro tra qualche settimana. Una scalata per ricaricare le batterie prima del ritiro”.