Fabian e Diego Demme, in uscita, ma sono due casi molti diversi

Fabian Ruiz ha un contratto con scadenza giugno 2023 ma ha fatto capire a chiare lettere di non aver intenzione di prolungare il suo accordo col Napoli. Se le cose non dovessero cambiare, quindi, il club azzurro rischierebbe di perderlo a zero alla fine della prossima stagione: ipotesi assolutamente da scongiurare. Ecco svelato il motivo per il quale potrebbe arrivare la sua cessione già in estate, con le big spagnole sempre alla finestra e pronte per l’affondo con il Napoli. Diverso il caso Demme, perché il giocatore ha ancora 2 anni di contratto e non ci sarebbe il rischio di perderlo a zero. Il regista, però, non si sente protagonista nel progetto di Spalletti e invece di vivere un’altra stagione ai margini, è alla ricerca di stimoli nuovi. Tra i suoi maggiori estimatori c’è Gattuso che da poco si è accasato sulla panchina del Valencia e potrebbe chiedere a breve informazioni per il suo approdo in Spagna. Con i soldi incassati dalle cessioni, poi, si dovrà lavorare sulle entrate. B. Majorano (Il Mattino)