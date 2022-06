Deulofeu, mentre si tratta, ci si concentra anche sulle uscite

Su Deulofeu ormai la questione è molto semplice, il Napoli ha da tempo l’accordo con il giocatore. Contratto fino al 2027 e ingaggio che arriva fino a 3 milioni. I due club stanno trattando, ancora distanza economica tra le parti, ma c’è anche un altro aspetto che non va dimenticato, le cessioni. Come riporta il Corriere dello Sport se non esce uno tra Ounas o Politano, difficilmente si affonderà sul jolly spagnolo. Su Ounas ci sono Monza e Torino ed ha fatto intendere che non rinnoverà il contratto che scadrà nel 2023. Mentre per quanto riguarda Politano ieri a Formentera ha parlato del suo futuro: «Quando tornerò a Napoli parlerò con la società e col mio procuratore e decideremo cosa fare. La Champions? Si poteva fare qualcosa in più». Sull’ex esterno di Inter e Sassuolo, ci sono al momento solo interessamenti di Valencia, Milan e Fiorentina.

La Redazione