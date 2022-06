Dalma Maradona ricorda papà Diego: “Sarai sempre uno dei grandi amori della mia vita”

La celebrazione della festa del papà riporta a galla vecchi ricordi e non fa accezione Dalma Maradona, figlia del Pibe de Oro, che ha pubblicato una delle foto più tenere che ritrae il campione argentino seduto su un pallone, mentre la figlia gli mette un fiore in uno dei calzettoni. Oltre alla foto, anche un lungo posto per ricordare il padre: “Per me questa foto ci descrive molto bene! Ognuno nel suo ruolo! Niente da capire, niente da spiegare a nessuno! Eri, sei e sarai sempre uno dei grandi amori della mia vita e non per niente ma per una vita condivisa! Per avermi regalato momenti che mi tornano sempre in mente e non smetto di sentire la tua mancanza! Il tuo equilibrio come papà sarà sempre positivo! Felice giorno pazzo da legare! Ti amo per sempre“.

Fonte: Corriere dello Sport