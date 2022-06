CALCIO FEMMINILE – L’Italia Under 19 perde con la Spagna ma i segnali sono incoraggianti

Questo pomeriggio a Tirrenia si è svolto un test amichevole tra l’Italia e la Spagna, per arrivare al meglio in vista degli Europei che inizieranno il 27 Giugno in Repubblica Ceca. Le azzurrine passano in vantaggio con Arcangeli, le iberiche ribaltano con i gol di Bartel, Benitez e Medina. Buon test e domani ci sarà la lista definitiva da parte del c.t. Sbardella.

Italia-Spagna 1-3

ITALIA: Beretta, Requirez, Massimino, Passeri, Battistini, Zannini, Pavan, Mariani, Berti, Arcangeli, Della Peruta. A disp.: Bartalini, Gilardi, Bertucci, Robustellini, Arrigoni, Corelli, Pfattner, Cesarini, Schatzer, Petrara, Colonna. All.: Sbardella

SPAGNA: Henseler, Medina, Martinez, Valle, Vignola, Bartel, Benitez, Zubieta, Baradad, Puru, Uria. A disp.: Font, Fernandez, Mingueza, Llloris, Alvarez, Laborde, Cano, Pinedo, Moral. All.: Pedro Lopez

ARBITRO: Gasperotti. Assistenti: Pignatelli e Giannetti. IV Ufficiale: Picardi

RETI: 28’pt Arcangeli, 35’pt Bartel, 20’st Benitez, 42’st Medina

Fonte: figc.it