Bargiggia: “Ostigard in arrivo, Simeone interesse concreto, le notizie su Anguissa…”

A 1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato. Nel suo intervento ha parlato della pista Juventus-Koulibaly: “L’interesse è concreto: la Juve cerca un difensore, ma non ha la disponibilità economica per sborsare 40 milioni ed ingaggiare il senegalese. Se Koulibaly non accetterà una proposta di rinnovo e non arriverà una buona offerta, resterà in scadenza. De Laurentiis, tuttavia, è disposto a trattare un rinnovo con le stesse cifre attuali per Koulibaly, 5 milioni più 1 di bonus con tre anni di contratto ed uno di opzione. Questa proposta non è ancora arrivata formalmente, ma anche perché siamo ancora ai giochi iniziali“. Molte le voci sul vice Osimhen, tra cui anche Dzeko: “Non mi risulta, l’interesse per Simeone invece è concreto. Si è parlato tanto anche di Beto, profilo molto apprezzato dal Napoli, nonostante la valutazione elevata dell’Udinese. Dzeko, invece, non rientra nei piani del club azzurro per l’età e per motivi tecnici“. In dirittura d’arrivo anche la trattativa per Ostigard: “Il Napoli è convinto di chiudere l’operazione in questi giorni, anche se la chiusura non è ancora vicina“. Infine, Bargiggia ha commentato anche la bagarre Anguissa e le dichiarazioni di De Laurentiis e Spalletti: “Quella su Anguissa è una notizia poco veritiera, anche se è una dinamica che non conosco. Spalletti cerca di tenere l’ambiente azzurro con i piedi per terra, De Laurentiis, invece, tenta di accendere la piazza, anche in seguito al malcontento generato al termine della stagione, dopo il mancato conseguimento dello scudetto“.

Fonte: IlSognoNelCuore.com