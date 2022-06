Bargiggia: “Meret rinnoverà, col Verona possibile scambio Petagna-Simeone”

A 1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato. Nel suo intervento ha parlato del futuro di Mertens e Petagna: “A Napoli non sono convinti di un possibile passo indietro di Mertens ed una richiesta meno elevata per il rinnovo del contratto. Se così fosse, si tratterebbe nuovamente, ma è un bel punto interrogativo, anche se bisogna seguire un’altra vicenda che riguarda il reparto offensivo: il futuro di Andrea Petagna. Quest’ultimo è entrato nel mirino di Torino, Monza e Salernitana, ma interessa anche al Verona. Se il Napoli dovesse cedere Petagna agli scaligeri, potrebbe essere pattuito uno scambio che includerebbe anche Simeone, riscattato qualche giorno fa dal club, obiettivo di mercato degli azzurri“. Il Napoli vorrebbe avere due possibili titolari per la porta e questo potrebbe frenare il rinnovo di Meret. Queste le parole di Bargiggia: “È chiaro che fino a quando non si arriva alla firma del rinnovo, non è prudente dare tutto per scontato, ma Meret prolungherà il suo contratto con i partenopei, anche se non gode di tanta stima all’interno della piazza azzurra, nonostante la fiducia della società. L’ipotesi Sirigu potrebbe essere scartata, poiché non è un portiere moderno e questo fattore sarebbe in contraddizione con le dichiarazioni rilasciate recentemente dal tecnico. Come scartata dalla società è l’idea di ingaggiare Maximiano, sul quale c’è l’interesse della Lazio. Resta in piedi anche Gollini dell’Atalanta. La sensazione è che si arriverà al rinnovo di Meret e non andrà in prestito“Fonte: IlSognoNelCuore.com