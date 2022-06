Venerato elogia SPalletti: “Per descriverlo basterebbero 3 aforismi”

Ciro Venerato, giornalista Rai, ha scritto su Rainews.it di Luciano Spalletti, allenatore del Napoli. “Per descrivere Luciano Spalletti basterebbero 3 aforismi. Per raccontare la sua idea di calcio ci vorrebbe la Treccani. Ci sono allenatori che vincono, altri che convincono: il toscanaccio abbina entrambe le cose. Se lo conosci non lo eviti: Luciano e’ un universo di idee, un labirinto di aneddoti. Non e’ mai banale, non si parla addosso, non violenta mai lo Zingarelli. Sa essere, quando vuole, anche teatrale, quasi un Gasmman della panchina: carismatico e non saccente. Schopenhauer ci sarebbe andato a nozze: un talento colpisce un bersaglio che nessun altro può colpire; un genio colpisce un bersaglio che nessun altro può vedere”.