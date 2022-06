Tutti vogliono il rinnovo: il Napoli prepara un’altra offerta per Koulibaly

Spalletti lo reputa fondamentale, De Laurentiis, anche se in forma velata, ha fato capire che è l’unico per cui sarebbe disposto a fare un’eccezione. In sintesi, tutti vorrebbero il rinnovo di Kalidou Koulibaly in casa Napoli. E il club ci proverà, scrive La Gazzetta dello Sport: “Il Napoli proverà a sottoporgli un accordo che possa soddisfarlo ma di sicuro non si avvicinerà agli attuali 6 milioni annui. Una cifra che invece la Juventus potrebbe garantire al centrale senegalese”.