TENNIS – Matteo Berrettini entra nella storia e bissa il successo del Queen’s

Matteo Berrettini si conferma davvero di essere un campione e vince per il secondo anno di fila il torneo del Queen’s. L’atleta nativo di Roma, dopo aver conquistato la scorsa settimana l’Atp 250 di Stoccarda sconfiggendo Murrey, al torneo della “Regina” batte il serbo Krajonovic per 7-5; 6-4. Berrettini dopo i tre mesi di stop forzato, dimostra di avere la stoffa di un vero campione. Adesso c’è Wimbledon, ma qui, anche se dovesse tornare in finale, in questo caso non essendoci l’assegnazione dei punti, per la vicenda della questione dei tennisti ucraini e russi, potrebbe perdere molte posizioni nel ranking, ma oggi diventa l’ottavo nella storia della disciplina a vincere il Queen’s. Ecco il video del match-point e dell’esultanza a fine match-

La Redazione