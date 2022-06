Su Deulofeu oltre al Napoli, due club di Liga

E’ il nome accostato al Napoli più di tutti gli altri quello di Rodrigo Deulofeu dell’Udinese, e sembra ci sia anche il sì del calciatore, ma stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, ci sarebbero anche Real Sociedad e Valencia all’orizzonte. Per il momento lo spagnolo ha messo in stand-by il club di Liga perché aspetta il Napoli, ma che valuta fortemente anche il ritorno in patria, come riportato da TMW. Se, infatti, il Napoli non dovesse accelerare nei prossimi giorni, allora la Real Sociedad farà il suo passo. Con l’Udinese c’è già stato uno scambio di informazioni e il calciatore giocherebbe le coppe europee, che restano il primo obiettivo.