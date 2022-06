Sport Mediaset – Koulibaly, nessuna offerta ritenuta degna dalla proprietà azzurra è arrivata

Per ora sono solo rumors di mercato quelli che riguardano Kalidou Koulibaly, perchè, come riporta Sport Mediaset, nessuna offerta degna di considerazione da parte del Napoli, è arrivata. “La permanenza di Koulibaly è quanto mai incerta e per lo meno fin quando il presidente De Laurentiis e il procuratore del senegalese, Fali Ramadani, non si troveranno per discutere del futuro non si potrà pronunciare alcuna parola definitiva. Ma ad oggi, nessuna offerta ritenuta degna dalla proprietà azzurra (35/40 milioni) è arrivata, né dalla Juve né tanto meno dal Barcellona”.