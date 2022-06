Spalletti “parla chiaro” e “risponde” alla voglia di tricolore di AdL

Nel mercato, come nella vita, è tutto una questione di messaggi e parlarsi chiaro. Nel caso di De Laurentiis e Spalletti, al momento le vedute sono diverse e serve fare un sunto della vicenda. Il presidente del Napoli aveva parlato, in occasione della presentazione del ritiro di Castel di Sangro, di scudetto, dicendo in sostanza: “Faremo di tutto per portare il tricolore alla città”. Il mister era lì al suo fianco ed ha ascoltato e 48 ore fa a Sky Sport 24 ha risposto in maniera chiara: «Tutti si aspettano lo stesso tipo di percorso, ma non sarà facile. Ripartiremo alla pari e rientrare fra le prime quattro sarà difficilissimo. Napoli merita una squadra di alto livello com’è già: bisogna stare al gioco e prendersi le responsabilità che chiede la piazza. Abbiamo tutti delle aspettative. Vogliamo offrire calcio. Nella scorsa stagione abbiamo giocato grandi partite e occupato la zona Champions dall’inizio alla fine. Certo, ci sono state gare in cui avremmo potuto fare di più e fanno male se ci ripensiamo, ma il percorso resta importante. Ora tutti si aspettano che venga riproposto, ma non sarà facile». Poi mette in evidenza la vicenda dell’estremo difensore: “Serve il portiere abile con i piedi”. Senza dimenticare anche la questione Mertens e soprattutto Koulibaly. Il difensore senegalese ha rifiutato la prima proposta di rinnovo del club azzurro e ci sono Barcellona, Chelsea e Psg, insomma Spalletti teme di perderlo, è sempre una questione di messaggi, insomma.

La Redazione