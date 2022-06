Solo Spalletti non ha mai pensato ad un’alternanza in campo

Meret, reduce dagli impegni con la Nazionale di Mancini, è stato chiaro. Non avanza pretese, ha solo un desiderio: essere protagonista e avere modo di poterlo dimostrare sul campo. Con Ospina, che arrivò dopo il suo infortunio lampo il primo giorno di ritiro col Napoli, non è mai successo. Tutti gli allenatori li hanno alternati, solo Spalletti ha puntato sul colombiano per il campionato dopo aver dato fiducia a Meret nelle prime due partite. Poi le gerarchie sono cambiate. Meret non vuole restare a guardare per un’altra stagione. Fonte: CdS