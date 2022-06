Solo rumors, in realtà nessuna vera offerta per Koulibaly

Kalidou Koulibaly, si parla, si apprezza, si sonda, ma niente di più. Lui non ha ancora rinnovato col Napoli, ed ha detto chiaramente di non sapere cosa accadrà, intanto, sembra che intorno alui ci siano solo il classici rumors di mercato. Le ultime sul portale Sportmediaset: “La permanenza di Koulibaly è quanto mai incerta e per lo meno fin quando il presidente De Laurentiis e il procuratore del senegalese, Fali Ramadani, non si troveranno per discutere del futuro non si potrà pronunciare alcuna parola definitiva. Ma ad oggi, nessuna offerta ritenuta degna dalla proprietà azzurra (35/40 milioni) è arrivata, né dalla Juve né tanto meno dal Barcellona”.