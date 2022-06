SERIE B FEMMINILE – Massimo Morales neo allenatore del Brescia

Il Brescia Calcio Femminile è lieto di annunciare che il sig. Massimo Morales ha assunto la guida tecnica della Prima Squadra.

Nato a Caserta il 20 aprile del 1964, Morales ha una vastissima esperienza internazionale e multisettoriale: dapprima come giornalista corrispondente del “Guerin Sportivo” in campo internazionale, poi come allenatore dapprima in Germania nelle giovanili del Bayern Monaco tra il 1992 il 1994, con una parentesi la stagione successiva come assistente di Giovanni Trapattoni sulla panchina dei bavaresi. Poi in Ghana prima come allenatore di club (King Faisal Kumasi) e poi come assistente allenatore delle rappresentative Nazionali, conquistando anche la medaglia d’oro della Coppa d’Africa Under 20 nel 1999. Osservatore per Milan, Napoli e Watford, in campo europeo ha guidato tra le altre anche il Fortuna Dusseldorf in Germania, il mitico Honved in Ungheria e l’FK Pribram in Repubblica Ceca e nel 2019 anche un’esperienza negli USA alla guida del Daytona SC. «Ed è proprio lì, negli Stati Uniti, che è scattato l’interesse per il calcio femminile – le parole di Morales, che ha il patentino Uefa-Pro (il livello massimo) e anche la licenza da direttore sportivo conseguita durante il lockdown -. Ho cominciato a studiare il movimento, le squadre, le calciatrici: nell’ultimo anno ho viaggiato parecchio, soprattutto in Nord Europa. Quando sono stato contattato dalla presidente Gorno sono rimasto subito incuriosito e ammirato dalla sua grande volontà e voglia di fare qualcosa di importante. Ci siamo intesi subito, non lo nascondo. Inizio questa avventura con estrema volontà di fare il massimo per dare il mio contributo sotto tutti i punti di vista: il progetto è ambizioso e a me piacciono le sfide».

Massimo Morales sarà presentato alla stampa martedì 21 giugno alle 11 presso il Centro Sportivo “Mario Rigamonti” a Brescia, località Buffalora. All’appuntamento con i cronisti saranno presenti la presidente Clara Gorno e il direttore generale Pietro Sbaraini.

Fonte: bresciacalciofemminile.it