SERIE B FEMMINILE – Biagio Seno ad un passo dal ruolo di d.g. del Napoli

Nonostante la retrocessione in serie B, il Napoli femminile ha già la voglia di ripartire per riconquistare la promozione in massima serie. Secondo tuttocalciofemminile.com il prossimo d.g. del club azzurro, sarà Biagio Seno ex Pomigliano, manca solo l’annuncio ufficiale. Dopo di che si sceglierà l’allenatore che sembra non essere Mimmo Panico, ma si andrà su un altro profilo.

La Redazione