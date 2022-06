Serie A – Partita secca di spareggio per lo scudetto, in caso di arrivo a pari punti

Il calendario della prossima stagione di Serie A (13 agosto 2022-4 giugno 2023) verrà svelato il prossimo 24 giugno e potrebbe esserci un’importante e rivoluzionaria novità. Nell’ultimo Consiglio della Lega di Serie A i club hanno deciso infatti di chiedere alla FIGC, in caso di arrivo a pari punti, la deroga per giocarsi lo scudetto con uno spareggio. Niente più scontri diretti e differenza reti, quindi, ma un match secco per assegnare il titolo o decidere una retrocessione, come riporta Sport Mediaset (se le squadre a pari merito saranno tre o più, varrà invece ancora la classifica avulsa). Come nella stagione da poco conclusa inoltre, il calendario resterà asimmetrico: il girone di ritorno sarà completamente diverso dall’andata.