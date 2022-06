Sergio Brio, ex Juve, spinge: “Koulibaly/De Ligt, la coppia perfetta”

Sergio Brio, ex difensore della Juventus, lancia un messaggio alla sua ex squadra e soffia sul vento che vorrebbe Kalidou Koulibaly in bianconero. A La Gazzetta dello Sport dice:“Koulibaly-De Ligt sarebbe la coppia perfetta. Kalidou è il miglior difensore del campionato, ha esperienza, conosce bene la A. Farebbe benissimo in bianconero. Non più giovanissimo? Non importa, è ancora al massimo della condizione. Koulibaly è integro, ha almeno due anni ad altissimo livello. E poi verrebbe a basso costo. Io ci sono passato, a quell’età ero titolare. La Juve ha bisogno di giocatori pronti per tornare a vincere subito”.