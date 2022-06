Il terzino dell’Empoli, Fabiano Parisi, accostato al Napoli in questa sessione di mercato, ha parlato ai microfoni di Sport Channel 214. “Ora mi manca soltanto il gol in Serie A e la maglia della Nazionale. So di aver fatto una grande stagione ma devo rimanere con i piedi per terra. Mi godo le vacanze, dopo penserò al futuro: ci sono tante squadre interessate a me”.