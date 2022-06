Mertens “riapre” al Napoli, ma tra le ipotesi c’è il ritorno a casa

Le sue parole sono state prese come una sorta di “apertura” e voglia di permanenza e, nel gioco del mercato, è possibile. Già dalla giornata di ieri, comunque, circola una voce che vorrebbe un ritorno a casa di Dries Mertens. Ne hanno parlato per primi i colleghi di HLN Sport, ora lo rende noto anche Sky Sport, facendo riferimento ad un interesse dell’Anversa per il 35enne di Leuven. Alla guida del club c’è Mark Van Bommel, ex centrocampista passato anche dalla Serie A con il Milan che con l’attaccante belga ha giocato nel PSV Eindhoven nella stagione 2012/13, quella conclusa da Mertens proprio con il passaggio al Napoli. Sarebbe proprio lui lo sponsor maggiore di Dries.