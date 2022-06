Mertens, non c’è bisogno di leggere tra le righe, trattasi di apertura

I “nuovi” pensieri di Dries Mertens. «Non so ancora dove andrò a giocare. Non so se sarà al Napoli o in un altro club. Dovrò saperlo per forza a breve, in tempi stretti. Io spero di restare al Napoli, ma non dico nient’altro. Ovviamente spero di rimanerci. Non ho avuto nessuna offerta, dunque vedremo». Senza neanche fare riferimento alle famose letture tra le righe, trattasi di apertura. Una vera e propria retromarcia rispetto al passato. E allora? Una cosa è sicura: il Napoli non ha alcuna intenzione di accontentare le richieste del belga che oltre all’ingaggio da circa 2 milioni e mezzo, vorrebbe anche un ricco bonus alla firma del rinnovo. Chissà che non si riesca a trovare una soluzione gradita a entrambe le parti. Di sicuro De Laurentiis e Giuntoli non si faranno trovare con le mani in mano. L’alternativa a Mertens è Gerard Deulofeu. Il giocatore ha già dato il suo ok all’operazione, mentre Napoli e Udinese lavorano senza sosta per trovare l’accordo economico sul prezzo del cartellino. Nella testa di Spalletti, però, Deulofeu potrebbe essere una sorta di tuttofare, anche una seconda punta da affiancare a Osimhen in un eventuale attacco a due.