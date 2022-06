Meret rinnoverà con il Napoli ma ad una condizione

In casa Napoli ci sono diversi casi da risolvere, soprattutto nel ruolo del portiere. Da tempo c’è l’accordo con Alex Meret e il suo entourage guidato da Federico Pastorello, contratto fino al 2027 e ingaggio aumentato. C’è però ancora un dettaglio da superare, ovvero Ospina. Se il portiere colombiano, dovesse alla fine restare, al momento non ha ancora firmato per nessuno, allora il portiere friulano chiederebbe la cessione. L’ex di Udinese e Spal, come riporta il Corriere dello Sport, vuole restare ma per essere il titolare e non vivere più la vita da comprimario. Nel frattempo, in attesa di capire il destino del primo portiere, si pensa anche al vice. In pole position c’è Sirigu, ma si pensano ad altri profili, però prima si chiude per Meret oppure Ospina e poi si guarderà oltre.

La Redazione