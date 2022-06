Matteo Politano: “Il mio futuro? Parlerò con il Napoli e poi si vedrà”

In questi giorni Matteo Politano è in vacanza con moglie e figlia a Formentera, prima di rituffarsi con la maglia del Napoli. A proposito del suo futuro, ai microfoni di Sportitalia, ha detto la sua. “Ci voleva un po’ di vacanza, sono con la famiglia, ci rilassiamo e poi torniamo al più presto. A livello personale mi aspettavo e volevo fare qualcosa di più, a livello di squadra abbiamo raggiunto l’obiettivo che volevamo, non era semplice, potevamo fare qualcosa in più ma siamo contenti di essere andati in Champions. Futuro? Non so quando ci saranno novità, ora penso alle vacanze, poi parlerò con procuratore e società e decideremo insieme cosa bisogna fare. Tornerò a Napoli e si vedrà”.

La Redazione