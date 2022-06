Luca Cerchione: “Napoli-Koulibaly, nuova formula per il rinnovo”

Uno dei temi caldi dell’estate è senza ombra di dubbio il futuro di Koulibaly. Non è un mistero che mister Spalletti voglia la conferma del “Comandante” e ci sono aggiornamenti di Luca Cerchione su twitter.

Il #Napoli è disposto a riformulare offerta a #Koulibaly: da 4+1 bonus per 5 anni a 5+1 bonus per 3+opzione per il 4º. La cifra totale non cambia: 25mln€ netti nel primo caso, 24 nel secondo. Il tutto sarà sottoposto al calciatore al rientro dalle vacanze. #Adl è fiducioso https://t.co/JhBaJwfGLT

— Luca Cerchione (@lucacerchione) June 19, 2022