L’ex Napoli Gargano si difende: «Reati sessuali? Presto la verità»

Dopo la denuncia per reati sessuali, Walter Gargano scrive ai fan attraverso i suoi account social per fare chiarezza sulla vicenda. «Sono stato denunciato. Sono innocente quindi collaborerò con la giustizia perché venga alla luce la verità» le parole.

L’ex centrocampista de Napoli è stato denunciato insieme ad un compagno di squadra del Penarol da due donne per eventi accaduti durante una festa privata a marzo. «Ho deciso di non rilasciare alcuna versione dei fatti alla stampa: mi difenderò nei luoghi necessari anche per non agitare l’opinione pubblica su questa vicenda durante le indagini».