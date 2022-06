La questione-porta – Il pensiero del mister: “Il portiere in futuro giocherà con i piedi!”

La questione-porta, comunque, è destinata a tenere banco almeno fino al 30 giugno: Meret non rinnoverà fino a che la vicenda del collega non sarà chiarita, nonostante il Napoli sia convinto che l’accordo si farà. E tra l’altro, in un ampio discorso sull’uscita dal basso con il portiere, il signor Luciano ha detto: «È il futuro. Nessuno vuole un portiere che non sappia giocare con i piedi. Per un gol preso da un errore ne fai dieci perché cominci bene l’azione». E di Ospina, rispetto ad Alex, è sempre stata sottolineata l’abilità palla al piede. Fonte: CdS