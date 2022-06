La Filmauro di De Laurentiis chiude il bilancio con una perdita irrisoria

Chiude con una perdita marginale (appunto 52mila euro circa) il bilancio al 30 giugno 2021 della FilmAuro di Aurelio De Laurentiis, patron della SSC Napoli. Come emerge nei verbali legati all’ultima assemblea ordinaria della società, infatti, anche nell’ultimo esercizio la FilmAuro ha chiuso l’anno in perdita, seppur fortemente ridotta rispetto al bilancio 2020, come riportato da Gonfialarete. Nel dettaglio, si legge nei documenti, il bilancio di esercizio chiuso al 30 giugno 2021 presenta una perdita di esercizio pari a 52mila euro, rispetto al rosso di 12,4 milioni del bilancio al 30 giugno 2020. Si tratta, in questo caso, della sola società principale FilmAuro e non del bilancio consolidato in cui rientrano, tra le altre, anche le società calcistiche Napoli e Bari.

Nel corso dell’ultima assemblea della FilmAuro, inoltre (riporta Calcio e Finanza), è stato confermato anche il Consiglio di Amministrazione: sono stati infatti confermati i quattro consiglieri, ovverosia Aurelio De Laurentiis, la moglie Jacqueline Baudit e i due figli Edoardo e Luigi, questi ultimi due tra gli altri ruoli anche rispettivamente vicepresidente del Napoli e presidente del Bari.