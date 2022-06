Koulibaly come Insigne: l’unica certezza è il no alla Juventus

E’ incerto il futuro di Kalidou Koulibaly, di eventuali proposte di rinnovo con gli azzurr se ne parlerà al suo ritorno dalle vacanze e in presenza di Aurelio De Laurentiis e di Fali Ramadani. Pare che l’unica certezza sia quella di disdegnare un’eventuale proposta della Juventus, visto che Kalidou è il primo a essere al corrente della fortissima rivalità che c’è tra le due squadre. Il suo contratto scadrà a giugno 2023: ciò vuol dire che già da gennaio prossimo potrà accordarsi, liberamente, con un altro club. Al momento nessuno si è presentato alla porta del Napoli con un’offerta da almeno 40 milioni per strappare il giocatore già durante questa sessione di mercato. Koulibaly potrebbe anche rimanere in azzurro fino alla fine del prossimo campionato nonostante il contratto in scadenza, e fare come Insigne, che infatti già all’inizio del 2022 ha ufficializzato il suo passaggio al Toronto a partire dal prossimo mese.