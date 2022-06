KK, confidenza agli amici: «Non andrò mai alla Juve»

Non sarebbe certo l’ultimo grande gesto di amore da parte di Koulibaly per Napoli e per i napoletani, visto che durante i suoi anni di permanenza in azzurro non ha mai perso l’occasione per ribadire il legame con questa terra. Una cosa è certa, il club bianconero è alla ricerca di un difensore di alto profilo per sostituire Chiellini e da affiancare a De Ligt nella Juve di oggi, così come per quella di domani. Ed è altrettanto naturale che quando un top club pensa a un centrale difensivo, il nome di Koulibaly figuri ai primissimi posti nella lista. Il corteggiamento da parte della Juve, però, rischia seriamente di trasformarsi in fretta in un nulla di fatto, visto che Kalidou ha già manifestato nella sua cerchia di amici la sua volontà di non vestire la maglia bianconera. Fonte: Il Mattino