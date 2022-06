Il prossimo rilancio invocato ora da Dries lo farà De Laurentiis a modo suo!

Prevedibile silenzio tra le parti che però Dries ha rotto in Polonia, prima e dopo la sfida con il suo amico e compagno – quasi ex – Zielinski. «Pensavo di restare a Napoli… E invece è strano che abbiano aspettato così tanto: in merito al rinnovo non ho ancora sentito nessuno. Penso molto alla mia decisione ma sono sereno: voglio fare la scelta giusta. Voglio trovare un bel club». Il pre-partita è stato questo, mentre nel post è arrivata la precisazione: «Vorrei restare a Napoli. Spero. Ma non ho ancora ricevuto offerte». La costante, in fase di retromarcia, è questa: ora è Dries, 35 anni compiuti a maggio e uno stipendio da 4,5 milioni più 500.000 di bonus nelle ultime due stagioni, ad attendere un cenno dopo lo scambio di mail. L’idea di De Laurentiis venuta fuori prima della fine del campionato, e confermata dal riferimento successivo alla «vile moneta», sarebbe quella di un contratto annuale con un ingaggio vicino a 1,5 milioni (magari con qualche bonus). E di certo senza premi alla firma e commissioni. Insomma, in linea con la nuova politica societaria sul monte-stipendi. Al 30 giugno mancano undici giorni, e in Belgio incalza l’Anversa: c’è tutto il tempo per un altro paio di puntate. Tra poker, telenovela e gol.

