Gazzetta – Spalletti ha capito di non potersi “appiattire” sulle affermazioni di De Laurentiis

Oggi La Gazzetta dello Sport scrive in merito alle discordanze di comunicazione fra De Laurentiis e l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti. “L’allenatore non vivrà la città — come gli ha chiesto di fare il presidente — ma ha annusato la piazza e ha capito di non potersi “appiattire” sulle affermazioni di De Laurentiis. Non è cominciata una vera e propria battaglia di posizione, ma di sicuro ciascuno dei due ha scelto una strategia comunicativa ben precisa: De Laurentiis ha provato a pungolare l’animo della gente parlando di tricolore, l’allenatore ha capito che a Napoli è meglio non illudere nessuno visto che l’ambiente è già molto caldo (non solo meteorologicamente)”.