FOTO – A Formentera, Politano si “allena” in spiaggia con gli amici

Dopo la fine del campionato, aspettando che cominci il ritiro, e terminati gli impegni con la nazionale, Matteo Politano si gode le vacanze a Formentera con la famiglia, e gioca a pallone in spiaggia, come riportato da ilmattino.it. “Il futuro è ancora tutto da scrivere, il presente invece è in vacanza per Matteo Politano. L’esterno azzurro, dopo la nazionale, sta vivendo il relax in famiglia a Formentera e in spiaggia prova a non perdere la forma, con qualche partitella con gli amici in vista del prossimo anno”.