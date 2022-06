Dalla Spagna – Il Barca vuole KK, ma deve innescarsi un meccanismo necessario

Stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, Samuel Umtiti lascerà questa estate il Barcellona, ma bisognerà aspettare delle richieste, che per ora non arrivano. Il Barcellona ha pensato anche ad una risoluzione anticipata del contratto, ma il club catalano spera in una mossa del Lione, che negli scorsi mesi ha avuto diversi incontri con l’agente del centrale francese, senza però trovare mai un accordo sull’ingaggio. Chiaro che, pensando a Koulibaly, il Barcellona dovrà prima cedere e oggi è difficile, come riporta TMW.