Clamoroso a Varsavia, Mertens fa retromarcia e “chiama” Aurelio e riapre alla permanenza in azzurro

Dopo la partita di Nations League, Polonia-Belgio, Mertens si ferma in mixed zone e comincia l’intervista.

Botta e risposta: sa già dove giocherà? E lui: «Non ancora».

Non sa se resterà al Napoli? «No».

Conoscerà a breve il suo futuro? «Per forza! Spero di restare al Napoli, nient’altro. Dico solo che spero di restare, ma non ho avuto alcuna offerta. Vedremo».

In sintesi: Ciro chiama Aurelio. Aspetta un’offerta e anzi una controfferta considerando che Stirr Associates, lo studio legale di Keerbergen che cura i suoi interessi, ha spedito una mail al Napoli con le richieste del giocatore per rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno. Richieste confermate proprio dal club: prolungamento di un anno, fino al 2023; ingaggio da 2,4 milioni più bonus; bonus alla firma di 1,6 milioni di euro; 800.000 euro di commissioni per i suoi agenti. Una proposta bocciata dalla società entro i termini richiesti: 8 giugno. Ancora via mail.

Fonte: CdS