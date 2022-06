CALCIO FEMMINILE – Il Napoli Under 15 qualificata alle final-eight

Dopo aver vinto sul campo della Lazio per 1-3, il Napoli Under 15 ieri doveva battere il Pomigliano femminile per centrale il traguardo delle final-eight. Le azzurre vincono con il punteggio di 5-0 sul campo del “Complesso Kennedy”. In gol Gianfico con una doppietta e una rete a testa di Di Martino, De Florio e Caruso. Ora le final-eight che si giocheranno dal 25 al 30 Giugno.

La Redazione