Un azzurro nel mirino del Torino per sostituire Belotti

Andrea Belotti lascerà il Torino, dopo sette anni in casa granata, l’attaccante vestirà la maglia di un altro colore. Il club piemontese sta sondando il terreno con vari nomi per sostituire l’attaccante. Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, attraverso i social, aggiorna sui possibili nomi in lista, tra cui compare l’azzurro Petagna.

“Nella lista di Torino come sostituto di Andrea Belotti ci sono ancora Kris Piatek (HerthaBSC). Andrea Pinamonti (Inter) e Andrea Petagna (Napoli). Toro sta anche monitorando Artem Dovbyk (Dnipro)”.