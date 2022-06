TENNIS – Berrettini vola in finale al Queen’s e cerca il bis dello scorso anno

Nonostante lo stop “forzato” di tre mesi per l’operazione al braccio, Matteo Berrettini ritorna e dimostra di essere davvero un campione assoluto. Il tennista nativo di Roma, dopo aver vinto il torneo Atp 250 di Stoccarda, conquista la finale del Queen’s. L’azzurro ha battuto l’olandese Van De Zandschulp per 6-4; 6-3 ed ora attenderà il vincente del match tra Cilic e il serbo Krajinovic. Berrettini dovesse vincere il torneo della Regina, sarebbe per il secondo anno di fila e solo in sette ci sarebbero riusciti nella storia del tennis.

La Redazione