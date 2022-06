SPORTMEDIASET – Il Napoli pronto al grande “sacrificio” economico per Koulibaly

Mentre c’è la questione di Fabian Ruiz, che sembra davvero non semplice, anzi, in caso di permanenza potrebbe stare in Tribuna per decisione del club, ci sono novità su Koulibaly. Secondo il giornalista di Sportmediaset Daniele Miceli, la prossima settimana sono previsti nuovi contatti tra il d.s. Giuntoli e l’agente del difensore senegalese Fali Ramadani. Il club azzurro sarebbe disposto a fare un’eccezione sul tetto ingaggi, pur di tenere il “Comandante” anche su precisa richiesta di mister Spalletti.

La Redazione