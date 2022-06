Spalletti vorrebbe fossero blindati Koulibaly, Fabian Ruiz e Anguissa

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, si gode le vacanze nella sua campagna toscana, ma nel frattempo pensa a come impostare la nuova stagione calcistica azzurra. “Vorrebbe fossero blindati Koulibaly, Fabian Ruiz e Anguissa ma ancora non ha certezze su nessuno dei tre Mertens appare sempre più distante e su Deulofeu ci sono perplessità Poi i casi Ospina, Politano e Ounas E, ancora, le voci su Osimhen, che cambierebbe con Dzeko in caso di addio La sostanza? Non sa che Napoli guiderà”.