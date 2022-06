Spalletti a Sky: “Assumersi le responsabilità per la passione della gente di Napoli”

Il tecnico di Certaldo ieri era in Toscana per ricordare il fratello scomparso Marcello scomparso tre anni fa ed ha rilasciato un’intervista a Sky: «Napoli merita una grande squadra e per la prossima stagione mi aspetto tanto, anche perché sarà difficilissimo rientrare tra le prime quattro. I tifosi continueranno a chiedere lo scudetto. Ripetersi non sarà facile. Dobbiamo assumerci le responsabilità e sapere che la passione della piazza può fare la differenza», ha detto Spalletti a Sky Sport, guardando al presente, ma anche al futuro. E a proposito di futuro, Udine-Napoli sembra essere la strada del mercato che gli azzurri vogliono tracciare per l’estate che verrà. Gli obiettivi sono tracciati e hanno una direzione chiara: l’attacco. L’affare Deulofeu, infatti, sembra essere a un passo dalla dirittura d’arrivo, ma al Napoli potrebbe non bastare. Aumenta, infatti, l’interesse per Beto, attaccante portoghese che in questa stagione si è preso la scena a suon di gol e prestazioni di peso.

Fonte: Il Mattino