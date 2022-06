Scambio più soldi: per la GdS esiste il piano Juve per arrivare a Koulibaly

“Aurelio De Laurentiis nelle scorse settimane è stato molto netto nel dire che a Koulibaly non intende rinunciare e che nonostante sia legato per un solo anno, lui lo valuta almeno 40 milioni di euro. E senza contropartite tecniche”. La Gazzetta dello Sport oggi fa riferimento ad un ipotetico piano della Juventus per provare ad arrivare al difensore senegalese. “L’idea è quella di avvicinarsi a questo affare facendo conto su uno scambio. A gennaio, ad esempio, il Napoli era stato molto attivo per assicurarsi Federico Gatti dal Frosinone. Ecco perché il suo nome potrebbe comparire nella lista dei possibili preferiti. L’idea di partenza della Juventus è quella di mettere da parte un tesoretto di almeno 20 milioni di euro per preparare la lunga marcia verso Napoli. Proprio ieri è arrivata la bella notizia della cessione all’Atalanta del difensore turco Demiral…”